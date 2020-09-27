star.com.tr 27 Eylül 2020 Pazar 23:17 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 23:19

ABD'ye yasa dışı yollarla sokulan uyuşturucu ağının üçte birini elinde tuttuğu belirtilen, Meksika ve Porto Riko'daki en az 35 eyalette faaliyet gösteren Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) adlı suç örgütünün genişlemesi Meksikalı yetkilileri tedirgin ediyor.

Daily Star'ın haberine göre, Meksika'daki CJNG'nin etkinliği için iki seçkin askeri birim oluşturan Juan Carlos Gonzalez, tüm suç örgütünün kontrolünü ele geçirmeye hazır görünüyor.

Gazeteye göre, "acımasız ve titiz bir askeri stratejist" olarak tanımlanan Gonzales, şu anda "Meksika ve Porto Riko genelindeki en az 35 eyalette" faaliyet gösteren örgütünün genişlemesinde oldukça etkili oldu.

Gonzales'in gözetimi altındaki kartel üyelerinin, bir ordu helikopterinin roket güdümlü bir el bombasıyla düşürülmesi ve düzinelerce devlet görevlisinin öldürülmesine sebep olduğu kaydedildi.

Eski ABD federal mareşal ve kartel uzmanı Robert Almonte gazeteye, şu anda Nemesio 'El Mencho' Oseguera Cervantes tarafından yönetilen kartelin, gelecekte Gonzales tarafından yönetilebileceğini belirtti.

Almonte, "Bana göre CJNG, en tehlikeli Meksikalı kartel haline geldi. Onlara hiçbir şey yasak değilmiş gibi görünüyor," dedi. Bir seçkin grubu haline gelerek, CJNG taktik teçhizat, silahlar ve zırhlı araçlarla daha donanımlı bir şekle büründü. Gonzalez, CJNG'nin icra grubunu daha iyi eğitimli ve organize hale getirdi." şeklinde konuştu.

CJNG'nin lideri Mencho'nun, Meksika ve Amerikalı bürokratların da bilgi alışverişi yapmasıyla birlikte yakalanma ihtimalinin güçlendiği belirtildi. ABD, Mencho'nun yakalanması için bilgi getirecek olanlara 10 milyon dolar ödül vereceğini açıklamıştı.

Son dönemlerde giderek güçlenen suç örgütü CJNG'nin, düşmanlarının kalplerini parçalayarak, vücutlarını asit fıçılarında çözerek ve hatta hamile kadınları hedef alarak, korkunç ve acımasız cinayetlere imza attıkları biliniyor.



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