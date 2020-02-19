İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0853
  • EURO
    6,569
  • ALTIN
    313.542
  • BIST100
    119196
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Meksika'da bir evde oluşturulan gizli mezarlarda 10 ceset bulundu
Dünya

Meksika'da bir evde oluşturulan gizli mezarlarda 10 ceset bulundu

Meksika'nın güneyinde Michoacan eyaletinde 10 ceset bulundu.

AA19 Şubat 2020 Çarşamba21:17 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 21:17

Ulusal basındaki haberlere göre, eyalete bağlı Coeneo kentindeki bir evde yapılan aramalarda gizli mezarlar tespit edildi.

Eyalet Savcılığından yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine yapılan kazılarda çürümüş halde 10 ceset ortaya çıkarıldı.

Cesetler, incelenmek üzere Adli Tıp Servisine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bölgede, "Yeni Nesil Jalisco Karteli" (CJNG) ve "Los Viagras" isimli uyuşturucu kartellerinin hakimiyet kurmaya çalıştığı biliniyor.

- 300 binden fazla can kaybı

Meksika'da 2006'da dönemin Devlet Başkanı Felipe Calderon'un kartellere karşı başlattığı ve halefi Enrique Pena Nieto'nun sürdürdüğü mücadeleyle içinden çıkılmaz hale gelen şiddet dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısının 300 bini aştığı, 340 binden fazla Meksikalının da yerinden edildiği belirtilmişti.

120 milyon nüfuslu ülkede, 2018'de önemli bir bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlendiği kaydedilmişti.

Gürcistanlılardan Türk dili ve kültürüne yoğun ilgi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

BM resmen ilan ediyor: Türkiye'nin ilk hamlesi belli oldu
BM resmen ilan ediyor: Türkiye'nin ilk hamlesi belli oldu

BM resmen ilan ediyor: Türkiye'nin ilk hamlesi belli oldu

O ismi açık açık hedef gösterdi
O ismi açık açık hedef gösterdi

O ismi açık açık hedef gösterdi

Türkiye harekat planını hazırladı... Başkan Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz
Türkiye harekat planını hazırladı... Başkan Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Türkiye harekat planını hazırladı... Başkan Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Hareketlilik uydu fotoğraflarına yansıdı
Hareketlilik uydu fotoğraflarına yansıdı

Hareketlilik uydu fotoğraflarına yansıdı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.