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Dünya

Meksika'da bir hapishanede çıkan isyanda 2 kişi öldürüldü

Meksika'nın Tabasco eyaletindeki bir hapishanede bazı mahkumların farklı bir yere nakledilmesi sonrası isyan çıktı. Yaşanan olayda 2 mahkum hayatını kaybetti.

DHA20 Aralık 2024 Cuma 10:11 - Güncelleme:
Meksika'da bir hapishanede çıkan isyanda 2 kişi öldürüldü
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Meksika'nın Tabasco eyaletin bağlı Creset kentindeki bir hapishanede bazı mahkumların başka cezaevine nakledilmesi isyana yol açtı. Çıkan olaylarda 2 mahkum hayatını kaybetti.

Devlet Güvenlik Sekreteri Victor Hugo Chavez, şiddet olaylarının 2 mahkumun nakledilmesi nedeniyle çıktığını, polisin cezaevinde güvenliği sağlamak için operasyon yaptığını belirtti. Mahkumların mobilya ve çöpleri ateşe verdiğini söyleyen Chavez, operasyonda çok sayıda silah, kesici alet ve patlayıcı madde ele geçirildiğini aktardı.

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