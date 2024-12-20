Meksika'da bir hapishanede çıkan isyanda 2 kişi öldürüldü

Meksika'nın Tabasco eyaletin bağlı Creset kentindeki bir hapishanede bazı mahkumların başka cezaevine nakledilmesi isyana yol açtı. Çıkan olaylarda 2 mahkum hayatını kaybetti.

Devlet Güvenlik Sekreteri Victor Hugo Chavez, şiddet olaylarının 2 mahkumun nakledilmesi nedeniyle çıktığını, polisin cezaevinde güvenliği sağlamak için operasyon yaptığını belirtti. Mahkumların mobilya ve çöpleri ateşe verdiğini söyleyen Chavez, operasyonda çok sayıda silah, kesici alet ve patlayıcı madde ele geçirildiğini aktardı.