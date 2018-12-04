Meksika'da bir uçak sivil yerleşim alanına düştü

Meksika'nın kuzeybatısındaki Sinaloa eyalatinde Cessna tipi bir uçak yerleşim alanına düştü.

Uçağın yerleşim bölgesine doğru dalışa geçtiğini farkeden insanlar, kaza anını saniye saniye görüntüledi.

Uçağın düştüğü alanda gürültüyle dışarı çıktıklarını ifade eden yerleşim yeri sakinleri, beyaz bir uçağı komşularının evine gömülü halde gördüklerini belirtti.

Mekanik bir arızdan dolayı meydana geldiği tahmin edilen kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Uçağın düşmesinin nedeni ile ilgili ayrıntılı çalışma devam ediyor.