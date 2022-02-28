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Dünya

Meksika'da cenaze törenine silahlı saldırı düzenlendi: 17 ölü

Meksika'nın Michoacan eyaletinde, cenaze törenini basan silahlı saldırganlar 17 kişiyi öldürdü.

AA28 Şubat 2022 Pazartesi 08:12 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 08:12
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San Jose de Gracia kentinde cenaze töreni düzenlenen bir eve giren silahlı kişiler, evdekilere ateş etti. Saldırıda evde bulunan 17 kişi hayatını kaybetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, üstü açık iki kamyonetten inen silahlı saldırganların aniden bir eve girerek etrafa ateş açtıkları görülüyor. Eyalet Başsavcılığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatırken, olayın iki çete arasındaki hesaplaşmadan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Öte yandan Meksika'da 2021'de 33 bin 308 kişinin uyuşturucu çetelerinin savaşı nedeniyle öldüğü bildirildi.

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