İSTANBUL 4°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2021 Çarşamba / 6 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4534
  • EURO
    9,0416
  • ALTIN
    444.737
  • BIST100
    1558.68
Dünya

Meksika'da çeteler arası çatışma: 12 ölü

Meksika'nın Veracruz eyaletinde, infaz edilmiş halde 12 kişinin cesedi bulundu. Cesetlerin çeteler arasındaki yaşanan çatışmadan kaldığı tahmin ediliyor.

AA20 Ocak 2021 Çarşamba 12:05 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 12:05
ABONE OL

Ulusal basında çıkan habere göre, Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, Las Choapas kentinde çeteler arasında çıktığı tahmin edilen silahlı çatışmanın ardından 12 kişinin cesedinin tespit edildiği belirtildi.

Cesetler üzerinde yapılan ilk incelemeden sonra cenazelerin ailelerine teslim edildiği kaydedildi.

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Ulusal Kamu Güvenliği İcra Sekreterliği verilerine göre, Ocak-Kasım 2020 tarihlerinde aynı bölgede silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalarda 31 kişi öldü.

Meksika'da yılbaşından bu yana ülkenin çeşitli bölgelerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 24 kişi yaşamını yitirmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.