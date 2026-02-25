İSTANBUL 11°C / 3°C
Dünya

Meksika'da El Mencho'nun öldürülmesinin ardından çıkan olaylarda ölenlerin sayısı 73'e yükseldi

Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun 22 Şubat'ta öldürülmesinin ardından çıkan şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e yükseldi.

AA25 Şubat 2026 Çarşamba 07:01
Meksika'da El Mencho'nun öldürülmesinin ardından çıkan olaylarda ölenlerin sayısı 73'e yükseldi
Meksika basınına göre, başta Jalisco eyaleti olmak üzere birçok eyalette kartel üyelerinin neden olduğu şiddet olayları sürüyor.

Çatışmalarda şu ana kadar 25'i güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 73 kişi hayatını kaybetti.

Meksika Güvenlik ve Vatandaşları Koruma Bakanı Omar Garcia Harfuch, yaptığı açıklamada güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirterek, halka sakin olunması çağrısında bulundu.

Harfuch, yolların büyük bölümünün yeniden ulaşıma açıldığını, güvenlik güçlerinin kontrolü sağladığını ve ülke genelinde hayatın normale dönmeye başladığını ifade etti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise birçok eyalette yol kapatma, araç kundaklama ve güvenlik güçlerine yönelik saldırıların devam ettiği görülüyor.

Basında yer alan haberlere göre, saldırıya uğrayan güvenlik güçlerinden 15'inin durumu ağır. Hükümetin, şiddetin yoğunlaştığı eyaletlere 10 bin asker sevk ettiği bildirildi.

