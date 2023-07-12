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Dünya

Meksika'da el yapımı bomba patladı: 4 kişi öldü

Meksika'nın Jalisco eyaletinde bir evde inceleme yapıldığı sırada el yapımı bombanın patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

12 Temmuz 2023 Çarşamba 21:26 - Güncelleme:
Meksika'da el yapımı bomba patladı: 4 kişi öldü
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Meksika basınında çıkan habere göre adliye ve polis ekiplerinin Tlajomulco kasabasında bir evde inceleme yaptığı sırada el yapımı bomba patladı.

Patlama sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Eyalet Valisi Enrique Alfaro, yaptığı açıklamada, saldırıyı gerçekleştirenlerden hesap sorulacağını belirterek, "İnceleme sırasında patlama oldu, 3 savcılık çalışanı ile 1 polis yaşamını yitirdi ve 10 kişi de yaralandı. Bu saldırı organize suç gruplarının neler yapabileceğini gösteren hain bir kalkışmadır." ifadesini kullandı.

Saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.

Meksika'nın Jalisco eyaleti, uyuşturucu çetelerinin güçlü olduğu ve çatışma haberlerinin sık yaşandığı bir yer olarak biliniyor.

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