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Dünya

Meksika'da eski liderler hakkında soruşturma referandumu

Meksika Devlet Başkanı Obrador, eski liderler hakkında soruşturma önerisini referanduma götürmek istiyor.

AA15 Eylül 2020 Salı 18:23 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 18:23
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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Senato'dan seleflerine karşı soruşturma açılması önerisinin referanduma götürülmesini talep edeceğini açıkladı.

Obrador, referandumun, kongre ara seçimlerinin yapılacağı 6 Haziran 2021'de düzenlemesi önerisinde bulundu.

Referandumun, 1988 yılından bu yana sürdürüldüğünü savunduğu "sistematik yolsuzluğun", muhafazakar ekonomik programların ve özelleştirmelerin yargıya taşınmasına imkan tanıyacağını dile getiren Andres Manuel Lopez Obrador, "Bu ülkede son 30 yıldır çektiğimiz sosyal ve insani felaketler, bu dönemde ülkeyi yönetenlerin bilinçli bir dizi eyleminin sonucudur." diye konuştu.

Obrador'un bu talebinin, Meksika'da katılımın sıklıkla düşük olduğu ara seçimlere, seçmenin ilgisini çekme yöntemi olabileceği de ifade ediliyor.

Eski Meksika Devlet başkanları hakkında yasal işlem başlatma konusunda kamuoyunun fikrinin alınacağı referandumun, aynı zamanda dikkatleri Obrador yönetiminin karşılaştığı ekonomik sorunlar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından geçmişte yaşanan suistimallere çekeceği de belirtiliyor.

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