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Dünya

Meksika'da facia! Kilise çatısı çöktü: 9 ölü

Meksika'da kilisenin çatısının çökmesi sonucu 9 kişi öldü, yaklaşık 50 kişi yaralandı. Çatının 'yapısal sorun' nedeniyle çöktüğü kaydedildi.

AA2 Ekim 2023 Pazartesi 10:15 - Güncelleme:
Meksika'da facia! Kilise çatısı çöktü: 9 ölü
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Meksika'da ayin sırasında kilisenin çatısının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 50 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Tamaulipas eyaletindeki ayin esnasında kilisenin çatısının çöktüğü belirtildi.

Açıklamada, kilisede yaklaşık 100 kişinin bulunduğu, olayda 3'ü çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 50 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Enkaz altında kalan yaklaşık 30 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirilen açıklamada, çatının "yapısal sorun" nedeniyle çöktüğü kaydedildi.

Yerel medyada yayımlanan fotoğraflarda kilisenin çatısının neredeyse zeminle bütünleştiği görülüyor.

  • kilise faciası
  • yapısal sorun
  • meksika

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