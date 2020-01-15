İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,876
  • EURO
    6,5557
  • ALTIN
    293.459
  • BIST100
    120939
Dünya

Meksika'da gizli mezarda 5 ceset bulundu

Meksika'da, içinde 5 cesedin bulunduğu gizli bir mezar tespit edildi.

AA15.01.2020  22:02 - Güncelleme: 15.01.2020  22:02

Tabasco eyaleti savcıları, Nacajuca kasabasındaki tespit edilen gizli mezarda, yaklaşık bir gün süren kazı çalışmasının ardından 5 yetişkine ait ceset bulunduğunu ancak cesetlerin yaşları ve kimliklerinin henüz belirlenmediğini belirtti.

Eyalet savcılık ofisinden yapılan açıklamada, "çukurda daha fazla ceset olabileceğine dair işaretler olduğu ancak bunun yapılacak daha fazla kazıyla doğrulanması gerekeceği" ifade edildi.

2019'da kaybolup bulunamayan kişi sayısı 5 binden fazla

Ülkede kayıpları arama çalışmalarını koordine eden Ulusal Arama Komisyonu Başkanı Karla Quintana, bu ayın başında yaptığı açıklamada, sadece 2019'da kaybolup bulunamayan kişi sayısının 5 binden fazla olduğunu ve 2006'dan bu yana ülkede 3 bin 631 gizli mezar tespit edildiğini kaydetmişti.

Ulusal basında bu ay içinde çıkan haberlerde, ülkenin çeşitli eyaletlerinde son 13 ayda tespit edilen 873 gizli mezarda, bin 124 ceset çıkartıldığı belirtilmişti.

Yolcu minibüsünü kullanırken, araç içi ekrandan okey oynadı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Komşuda Kanal İstanbul paniği: Dengeler değişecek
Komşuda Kanal İstanbul paniği: Dengeler değişecek

Komşuda Kanal İstanbul paniği: Dengeler değişecek

Libya eski Genelkurmay Başkanı: Ateşkesi imzalamamasının arkasında 2 ülke var
Libya eski Genelkurmay Başkanı: Ateşkesi imzalamamasının arkasında 2 ülke var

Libya eski Genelkurmay Başkanı: Ateşkesi imzalamamasının arkasında 2 ülke var

Bakan Kurum, İmamoğlu'na bakarak söyledi
Bakan Kurum, İmamoğlu'na bakarak söyledi

Bakan Kurum, İmamoğlu'na bakarak söyledi

Türkiye'den Hafter tarafının ateşkes çıkışına cevap: Sahada karşılığı yok
Türkiye'den Hafter tarafının ateşkes çıkışına cevap: Sahada karşılığı yok

Türkiye'den Hafter tarafının ateşkes çıkışına cevap: Sahada karşılığı yok
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.