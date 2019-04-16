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Meksika'da gizli mezarlarda 45 ceset bulundu

Meksika'nın Sonora ve Jalisco eyaletlerinde gizli mezarlarda 45 ceset bulundu.

  • AA
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Savcılıktan yapılan açıklamada, 30 cesedin Sonora'nın Cajeme bölgesinde, 15 cesedin de Jalisco'nun Guadalajara kentinde bulunduğu belirtildi.

Cesetlerin kimliklerinin tespit edilmeye çalışıldığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Meksika'da gizli mezarlar genellikle uyuşturucu çeteleri tarafından kurbanlarının cesetlerini saklamak için kullanılıyor.

- MEKSİKA'DA GÜVENLİK SORUNU ÖNLENEMİYOR

Meksika İçişleri Bakanlığından geçen yıl yapılan açıklamada, 2018'in ilk 6 ayında ülkede 15 bin 973 cinayet işlendiği, bu sayının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 arttığı ifade edilmişti.

Meksika Kamu Güvenliği İçin Halk Konseyi ve Ceza Yargısı Kurumunun 2017 raporuna göre, dünyanın en tehlikeli 10 kentinden 5'i Meksika'da bulunuyor.

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