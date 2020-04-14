Meksika'da halka kapatılan sahile timsahlar akın etti

New York Post'un haberine göre, yerel basında, Meksika'nın Oaxaca eyaletinde eko turizm beldesi La Ventanilla lagünündeki plajda çok sayıda timsah bulunduğunu gösteren fotoğraflar yayınlandı.
Meksikalı yetkililer, ay başında Kovid-19 salgını nedeniyle ülke genelinde tüm plajların kapatılması talimatı vermişti.
Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle insanların evlerine çekilmesi ve sokağa çıkma yasakları üzerine vahşi hayvanların şehir merkezlerine indiği görüntüler sosyal medyada çokça paylaşılıyor.