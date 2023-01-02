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Dünya

Meksika'da hapishanede isyan

Meksika'da bir hapishanede çıkan isyan ve çatışmada 10'u gardiyan 14 kişinin öldüğü bildirildi.

AA2 Ocak 2023 Pazartesi 06:48 - Güncelleme:
Meksika'da hapishanede isyan
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Meksika basınında çıkan habere göre, Chihuahua eyaletine bağlı Juarez Cezaevine bağlı 3 numaralı Devlet Sosyal Yeniden Bütünleştirme Merkezinde isyan çıktı.

Juarez Belediye Başkanı Cruz Perez Cuellar, basına yaptığı açıklamada, çıkan isyanda aralarında gardiyan ve mahkumların olduğu 14 kişinin öldüğünü belirtti.

Hayatını kaybedenlerden 10'unun gardiyanlardan oluştuğu isyanın ise mahkumların kaçma girişiminden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Chihuahua Savcılığı, cezaevindeki durumun kontrol altına alındığını ve olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

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