İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2023 Salı / 15 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9215
  • EURO
    20,0132
  • ALTIN
    1106.13
  • BIST100
    5381.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Meksika'da kaçırılan 4 ABD vatandaşından ikisi ölü bulundu
Dünya

Meksika'da kaçırılan 4 ABD vatandaşından ikisi ölü bulundu

Meksika'nın Matamoros şehrinde silahlı kişilerin kaçırdığı 4 ABD vatandaşından ikisinin ölü bulunduğu, birinin yaralandığı diğerinin ise hayatta olduğu bildirildi.

AA7 Mart 2023 Salı 20:41 - Güncelleme:
Meksika'da kaçırılan 4 ABD vatandaşından ikisi ölü bulundu
ABONE OL

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yaptığı basın açıklamasında, olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirterek "Ülkemizde yaşanan bu hadiseden dolayı çok üzgünüz ve kurbanların ailelerine, arkadaşlarına, ABD halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz." dedi.

Lopez Obrador, kısa süre önce vali ile görüştüğünü belirterek "Savcılık, 4 ABD'liden ikisinin öldüğünü, bir kişinin yaralandığını ve diğerinin ise hayatta olduğunu doğruladı. İşimizi yapmaya devam edeceğiz, LeBaron ailesi katledildiğinde sorumlular nasıl bulunup cezalandırıldıysa aynı şekilde gerekenler yapılacak ve yapılan cezasız kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Tamaulipas Savcısı Irving Barrios da kaçırılma olayıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını, sorumluların bulunması için soruşturma ve istihbarat çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Meksika basınına göre, 4 ABD vatandaşı 3 Mart Cuma günü sınırı geçtikten kısa süre sonra silahlı saldırıya uğramış ve kaçırılmıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Meksika'nın ABD sınırına yakın Tamaulipas eyaletine bağlı Matamoros kentine geçtikten sonra silahlı kişilerce kaçırılan 4 ABD vatandaşının bulunması ve olaya karışanların tutuklanması için 50 bin dolar ödül koymuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.