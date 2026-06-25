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Dünya

Meksika'da katliam gibi kaza! Çok sayıda yaralı var

Meksika'da Dünya Kupası'nda Meksika Milli Takımı'nın Çekya galibiyetini kutlayan kalabalığın arasına bir sürücünün aracıyla dalması sonucu 17 kişi yaralandı.

IHA25 Haziran 2026 Perşembe 16:24 - Güncelleme:
Meksika'da katliam gibi kaza! Çok sayıda yaralı var
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Meksika'da Dünya Kupası'nda Meksika Milli Takımı'nın Çekya karşısındaki 3-0'lık galibiyeti ülke genelinde coşkuyla kutlanırken, ülkenin önde gelen turizm merkezlerinden Cabo San Lucas'ta bir sürücü galibiyeti kutlayan kalabalığın arasında aracıyla daldı. Olayda, 17 kişi yaralandı.

Los Cabos Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "İlk bilgilere göre araç bir grup insan tarafından çevrelendi ve ardından sürücü aracıyla yetkili makamlarca henüz belirlenemeyen nedenlerle kalabalığın arasına dalarak çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu" denildi.

Yetkililer, olayda sürücünün de yaralandığını belirterek, gözaltına alındığını bildirdi.

Los Cabos Belediye Başkan Vekili Jose Manuel Larumbe yaptığı açıklamada, "Bu gece yaşanan talihsiz olaydan etkilenen kişiler ve aileleriyle tam dayanışma içindeyiz" ifadelerini kullandı. Larumbe, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve kamuoyunun gelişmeler hakkında bilgilendirileceğini söyledi.

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, galibiyet kutlaması yapan kalabalığın yoldan geçen aracın etrafını sardığı ve aracı sallamaya başladığı ardından sürücünün gaza basarak kalabalığın arasında daldığı görüldü.

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