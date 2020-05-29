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Dünya

Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 447 kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkelerinden Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 447 kişi hayatını kaybetti.

AA29 Mayıs 2020 Cuma 09:18 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 09:18
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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 447 artarak 9 bin 44'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 3 bin 377 artışla 81 bin 400'e ulaştı.

Meksika’da 27 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı. Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Meksika, dünyada "salgın dolayısıyla en fazla ölümün gerçekleştiği sekizinci ülke" konumunda bulunuyor.


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