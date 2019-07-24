Meksika'da küçük uçak düştü: 4 ölü

Uçak, Meksika´nın Chihuahua şehrinin doğusunda bulunan Cuauhtemoc şehrindeki bir tarlaya düştüğü. Yapılan incelemeler sonucunda, uçakta bulunan 3´ü erkek 1´i kadın olmak üzere, 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Meksika Sivil Havacılık Kurumu´nun uçağın düşüş nedenini belirlemek için inceleme başlattığı belirtildi.