Meksika'da küçük uçak düştü: 4 ölü
Meksika´da küçük uçak tarlaya düştü. Uçakta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.
- DHA
Uçak, Meksika´nın Chihuahua şehrinin doğusunda bulunan Cuauhtemoc şehrindeki bir tarlaya düştüğü. Yapılan incelemeler sonucunda, uçakta bulunan 3´ü erkek 1´i kadın olmak üzere, 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Meksika Sivil Havacılık Kurumu´nun uçağın düşüş nedenini belirlemek için inceleme başlattığı belirtildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.