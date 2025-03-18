MS-13 çetesine darbe! Bardales gözaltına alındı

CNN kanalının haberine göre, Meksika Milli Savunma Sekreterliği (Sedena), hakkında sivillere karşı şiddet, uyuşturucu kaçakçılığı ve gasp iddiaları bulunan Roman-Bardales'in, Veracruz eyaletinde bir otoyolda yakalandığını açıkladı.

Açıklamada, "MS-13" çetesinin elebaşı olduğu ileri sürülen Francisco Javier Roman-Bardales'in gözaltına alındığı bildirildi.

Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) en çok arananlar listesinde yer alan Roman-Bardales'in, başkent Mexico City'ye sevk edildiği, buradan da ABD'ye teslim edileceği belirtildi.

"MS-13" çetesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetimince terör örgütü olarak sınıflandırılıyor.

Çetenin ABD, Meksika ve El Salvador'daki faaliyetlerini yönettiği belirtilen Roman-Bardales teröre destek, narko-terörizm ve insan kaçakçılığı gibi suçlardan ABD'de suçlu bulunmuştu.

