İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2025 Salı / 19 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6651
  • EURO
    40,163
  • ALTIN
    3560.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • MS-13 çetesine darbe! Bardales gözaltına alındı
Dünya

MS-13 çetesine darbe! Bardales gözaltına alındı

Meksika'da yetkililer, 'MS-13' çetesinin elebaşı olduğu öne sürülen Francisco Javier Roman-Bardales'in gözaltına alındığını duyurdu.

AA18 Mart 2025 Salı 12:14 - Güncelleme:
MS-13 çetesine darbe! Bardales gözaltına alındı
ABONE OL

CNN kanalının haberine göre, Meksika Milli Savunma Sekreterliği (Sedena), hakkında sivillere karşı şiddet, uyuşturucu kaçakçılığı ve gasp iddiaları bulunan Roman-Bardales'in, Veracruz eyaletinde bir otoyolda yakalandığını açıkladı.

Açıklamada, "MS-13" çetesinin elebaşı olduğu ileri sürülen Francisco Javier Roman-Bardales'in gözaltına alındığı bildirildi.

Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) en çok arananlar listesinde yer alan Roman-Bardales'in, başkent Mexico City'ye sevk edildiği, buradan da ABD'ye teslim edileceği belirtildi.

"MS-13" çetesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetimince terör örgütü olarak sınıflandırılıyor.

Çetenin ABD, Meksika ve El Salvador'daki faaliyetlerini yönettiği belirtilen Roman-Bardales teröre destek, narko-terörizm ve insan kaçakçılığı gibi suçlardan ABD'de suçlu bulunmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.