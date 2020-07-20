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Dünya

Parkta karşılarına ayı çıktı! Durup ayıyla selfie çektiler

Meksika'da parkta yürüyüş yapan 3 kadının karşısına ayı çıktı. Kadınlar kaçmak yerine ayı ile selfie çekti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Nuevo Len Sivil Koruması tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, “Ayı ile karşılaşma durumunda kendinizi tutun ve kaçmayın. Asla bir bebek ayı ile annesinin arasına girmeyin. Yakınına gitmeyin asla beslemeyin. Uzakta kalın ve durumu izleyin. Fotoğraf ya da selfie çekmekten kaçının” denildi.

IHA20 Temmuz 2020 Pazartesi 16:04 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 16:28
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Meksika’nın Nuevo Len eyaletinde bulunan Chipinque Ekolojik Parkında yürüyüş yapan 3 kadının karşısına ayı çıktı. Kadınlar ayıdan kaçmak yerine oldukları yerde durarak, ayı ile selfie çekti. Selfienin ardından ayı kadınların yanından uzaklaştı. Çevredeki kişiler tarafından telefon kamerası ile kaydedilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Olayın ardından açıklama yapan uzmanlar, ayıların kurak mevsimlerde parkın içinde bulunan Chipinque Tepesi’nden inerek, San Pedro Garza Garca bölgesinde yiyecek ve su aradıklarını aktardı. Uzmanlar, korona virüs salgını nedeni ile bölgede uzun süredir insan bulunmaması nedeni ile ayıların kendilerini daha güvende hissettiklerine dikkat çekti.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Nuevo Len Sivil Koruması tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, “Ayı ile karşılaşma durumunda kendinizi tutun ve kaçmayın. Asla bir bebek ayı ile annesinin arasına girmeyin. Yakınına gitmeyin asla beslemeyin. Uzakta kalın ve durumu izleyin. Fotoğraf ya da selfie çekmekten kaçının” denildi.

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