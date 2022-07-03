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Dünya

Meksika'da patlama: 7 yaralı

Meksika'nın başkenti Mexico City'deki bir binada meydana gelen patlamada 7 kişi yaralanırken, çevrede yaşayan 400 kişi tahliye edildi.

IHA3 Temmuz 2022 Pazar 18:49 - Güncelleme:
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Mexico City'nin tarihi merkezindeki 15 katlı bir binanın 8'inci katında patlama meydana geldi. Patlama sonucu binada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edilirken, yangın çalışmalar neticesinde kontrol altına alındı. Mexico City Kapsamlı Risk Yönetimi ve Sivil Koruma Bakanlığı olayda 7 vatandaşın yaralandığını bildirirken, yaralılardan 5'inin tedavilerinin olay yerinde yapıldığını, 2 yaralının ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Bakanlık ayrıca binada ve çevresinde yaşayan 400 kişinin güvenlik nedeniyle tahliye edildiğini bildirdi.

Yetkililer yapılan incelemeler sonucu patlamanın likit petrol gazı birikmesi sonucu meydana geldiğini tespit etti.

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