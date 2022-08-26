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Dünya

Meksika'da petrol boru hattında patlama

Meksika'da petrol boru hattında meydana gelen patlamada 2 ev tamamen yıkıldı.

IHA26 Ağustos 2022 Cuma 22:50 - Güncelleme:
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Meksika'nın Puebla eyaletindeki Amozoc de Mota şehrinde sabah saatlerinde patlama sesleri duyuldu. Devlet petrol şirketi Pemex'e ait bir petrol boru hattında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Olayda 2 ev tamamen yıkıldı, bir evde kısmi hasar meydana geldi, bir araç ise yandı. Bölge sakinleri patlama nedeniyle büyük bir sarsıntı yaşandığını ifade ederken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde alevlerin metrelerce yükseğe ulaştığı görüldü. Puebla Eyaleti Sivil Koruma Bakanlığı, yangınla mücadele için çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiğini açıkladı. Olayda şu ana kadar can kaybı yaşanmazken, bölge halkı güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Yetkililerin, güvenlik koridoru oluşturduğu olay yerinde yangın ile mücadele sürüyor. Patlamanın nedenine ilişkin araştırmalar devam ederken, ilk raporlara göre kazanın boru hattından kaçak petrol alımı yapılması nedeniyle meydana gelmiş olabileceği düşünülüyor.

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