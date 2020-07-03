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Dünya

Meksika'da polislere silahlı saldırı: 5 ölü, 2 yaralı

Meksika'da düzenlenen silahlı saldırıda 5 polis hayatını kaybetti, 2 polis yaralandı.

AA03 Temmuz 2020 Cuma 21:35 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 21:35
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Meksika basınındaki haberlere göre, Guanajuato eyaletine bağlı Apaseo el Alto kentindeki otoyolda bir kamyonetteki silahlı kişiler, devriye görevindeki polislere saldırdı.

Uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıda 5 polis öldü, 2 polis yaralandı.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralanan polisler hastaneye sevk edildi.

Guanajuato Güvenlik Sekreteri Alvar Cabeza de Vaca, sorumluların bulunması için bölgede operasyon başlatıldığını belirterek, "Polislerimize korkakça ve haince bir saldırı yapıldı. Ne yazık ki 5 güvenlik görevlimiz hayatını kaybetti." dedi.

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