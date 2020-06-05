star.com.tr 05 Haziran 2020 Cuma 15:45 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 15:45

Meksika'da bir vatandaşın maske takmadığı gerekçesiyle polis şiddeti sonucu ölmesi, ülkeyi yangın yerine çevirdi. Göstericiler birçok yeri eteşe verip polisle çatışırken, son gelen görüntülerde bir polisin ateşe verildiği görülüyor.

Olay, Meksika'nın batı eyaleti Jalisco'nun başkenti Guadalajara şehrinde, meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, protestocular ve bir grup motorsikletli polis memurunu görünüyor.

İlerleyen saniyelerde, maske ve siyah gözlük takan bir adam, polis memurlarından birinin arkasına yanıcı bir sıvı döktükten sonra, polisi ateşe verdiği görülüyor.

Yandığını fark eden polis memuru, kendini motorsikletinden yere atıyor. Bazı protestocular ve polis memurları, hızlı bir şekilde yangını söndürmeyi başardı.

Giovanni Lopez'in ölümü ve protestolar

Meksika'daki protestolar, 4 Mayıs'ta Guadalajara yakınlarında tarafından gözaltına alınmasının arından ölen 30 yaşındaki Giovanni Lopez'in, polis şiddeti nedeniyle öldüğünün iddia edilmesinin ardından başladı. Kardeşi ise Lopez’in vücudunda işkence belirtileri olduğunu ve bacağında bir kurşun yarası bulunduğunu ifade ederek bağımsız otopsi yapılması talebinde bulunarak, polislerin Lopez'i güç kullanarak gözaltına aldığı anların görüntüleri yayınladı.

Lopez'in halka açık alanlarda, Covid-19'un yayılmasını engellemek için uygulanan tedbirlerden 'maske takma' kuralını ihlal ettiği ve polis şiddetine maruz kaldığı belirtilmişti. Ancak, yetkililer olayın tam olarak böyle olmadığını ileri sürüyor.

Öte yandan Fransa'da da insanlar, 2016 yılında polis tarafından gözaltına alınırken ölen genç bir Fransız-Malili Adama Traore için sokaklarda. Traore, üzerinde kimlik kartı olmadığı için sivil görevlilerden kaçmış, yakalandığında 3 subayın ağırlığını üzerine vermesi nedeniyle Floyd benzeri bir şekilde ölmüştü.

ABD'de George Floyd'un öldürülmesi sonrası başlayan protestolar onuncu güne girerken, 10 binden fazla kişi tutuklandı, en az 13 kişi öldü ve hem protestocular hem de polis memurlarından olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı.



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