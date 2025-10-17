İSTANBUL 22°C / 13°C
Dünya

Meksika'da savcılık binasına dronlu saldırı

Meksika'nın ABD sınırındaki Tijuana kentinde, savcılık binasına patlayıcı yüklü dronlar ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

AA17 Ekim 2025 Cuma 09:13
Meksika'da savcılık binasına dronlu saldırı
CBS News'un haberine göre, Meksika'nın ABD sınırındaki Tijuana kentindeki savcılık binasına patlayıcı yüklü 3 dron ile saldırı düzenlendi.

Baja California Eyaleti Savcısı Maria Elena Andrade, gazetecilere verdiği demeçte, patlayıcı yüklü 3 dron ile yapılan saldırının binada hasara yol açtığını ancak can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Saldırıda kullanılan insansız hava araçlarının çivi ve metal parçaları içeren el yapımı patlayıcılar attığını aktaran Andrade, savcılık binasının önünde park halindeki 6 aracın hasar gördüğünü belirtti.

Savcılık, ABD merkezli Meta şirketine ait Facebook platformundan yaptığı açıklamada, saldırının savcılığın adam kaçırmayla mücadele birimini hedef aldığını kaydetti.

ABD sınırındaki Tijuana'nın, uyuşturucu kaçakçılığının en yoğun yaşandığı merkezlerden biri olduğu biliniyor.

