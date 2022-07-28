Meksika'da sel: 1 ölü

Büyük Okyanus'ta oluşan ve Meksika'nın batı kesimlerinde etkili olan Frank Tropikal Fırtınası nedeniyle birçok şehirde sel ve su baskını yaşandı. Jalisco eyaletinde yer alan Tlajomulco şehrinde etkili olan yağış nedeniyle akarsulardaki su seviyelerinde artış görülürken, 50 yaşındaki bir kişi nehrin akıntısına kapılarak yaklaşık 1 kilometre sürüklendiği ve hayatını kaybettiği bildirildi.

Michoacan eyaletinde ise şiddetli yağışlar Alvaro Obregon, Charo, Acuitzo, Querendaro ve Quiroga şehirlerinde hayatı olumsuz etkilerken, Morelia şehrinde sel meydana geldi. Eyalet sivil savunma yetkilileri yaşanan selin Morelia şehrindeki 24 mahalleyi etkisi altına aldığını ve 32 aracın selde mahsur kaldığını bildirdi. Yağış sırasında trafikte mahsur kalan bazı vatandaşların sel sularından korunmak için araçlarının üzerine çıkarak yardım beklediği görüldü. Başkent Mexico City'nin Zapotitlan bölgesi sular altında kalırken, toplu ulaşımda aksamalar yaşandı.

Frank ile Georgette fırtınaları birleşti

Meksika Meteoroloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, Büyük Okyanus'taki Frank Tropik Fırtınası'nın yeni oluşan Georgette Fırtınası ile birleştiği ifade edilerek, bölgede yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de etkili olmaya devam ederek sel ve toprak kaymalarına neden olabileceği uyarısı yapıldı.