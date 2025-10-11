İSTANBUL 17°C / 10°C
Dünya

Meksika'da sel felaketi! Çok sayıda ölü var

Meksika'da şiddetli yağışların yol açtığı selde 27 kişi hayatını kaybetti.

11 Ekim 2025 Cumartesi
Meksika'da sel felaketi! Çok sayıda ölü var
Meksika'nın 32 eyaletinden 31'inde yoğun yağış etkili oldu. Nehirler taşarken, sel ve heyelan meydana geldi. Yerleşim yerleri sular altında kaldı. Hidalgo eyaletindeki sivil koruma yetkilileri, 16 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Yetkililer en az bin ev ile yüzlerce okulun zarar gördüğünü aktardı. Puebla Eyalet Valisi Alejandro Armenta ise heyelan nedeniyle en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de kayıp olduğunu ifade etti.

Veracruz eyaletinde ise 2 kişi yaşamını yitirdi. Meksika Savunma Bakanlığı, selden etkilenen bölgeleri izlemek, mahsur kalanları tahliye etmek ve temizlik çalışmaları için 5 bin 400'den fazla personel görevlendirdi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Halka destek olmak, yolları açmak ve elektrik hizmetlerini eski haline getirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

