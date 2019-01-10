Meksika’da şiddet dalgası durulmuyor: 17’si yanmış 20 ceset bulundu

Meksikalı yetkililer, çarşamba günü Meksika'nın ABD ile sınır eyaleti Tamaulipas’a bağlı Nuevo Laredo kentinde 17’si yanmış 20 ceset buldu.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, konu ile ilgili açıklamada bulunan Meksikalı bir güvenlik görevlisi, Nuevo Laredo’daki cesetlerin yanında beş yanmış aracın da bulunduğunu belirtti.

Dünyada suç ve şiddet olaylarının en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Latin Amerika ülkesi Meksika'nın sınır eyaleti Tamaulipas; haraç, uyuşturucu kaçakçılığı ve bölgede yoğun olarak bulunan göçmenlerin sömürülmesini kontrol etmek için rakip çeteler arasında çıkan çatışmalar sebebiyle Meksika'nın en şiddetli eyaletlerinden biri haline geldi.

ABD merkezli haber sitesi Business Insider’da yer alan bilgiye göre, Meksika'da hükûmetin uyuşturucu ve organize suça karşı savaşını artırdığı 2007 yılından bu yana şiddet olaylarında 200 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Bu süre zarfında, 30 binden fazla insan kaybolurken, resmi olarak kayıtlara geçmiş en fazla kaybın olduğu eyalet ise 6 bin kişi ile şiddet olaylarının eksik olmadığı Tamaulipas eyaleti oldu.

Siyasi şiddet dalgasının da en fazla görüldüğü ülkelerden olan Meksika’da, 9 ay süren ve Temmuz 2018’de sonra eren cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası döneminde 48’i aday olmak üzere 132 siyasetçi öldürülmüştü.