İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2020 Çarşamba / 26 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9309
  • EURO
    9,3264
  • ALTIN
    482.276
  • BIST100
    1174.7
Dünya

Meksika'da silahlı çatışma

Meksika'da polis ile karteller arasında çıkan silahlı çatışmada 14 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA13 Ekim 2020 Salı 23:42 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 23:42
ABONE OL

Meksika'da polis ile silahlı çete üyeleri arasında çıkan çatışmada 14 kişi öldü, 3 polis yaralandı.

Meksika basınında yer alan haberlere göre, Kamu Güvenliği Bakanı Arturo Lopez Bazan, ülkenin kuzeyindeki Zacatecas eyaletine bağlı Calera kentinde güvenlik güçlerince silahlı çetelere yönelik operasyon düzenlediğini açıkladı.

Bazan, operasyon sırasında çete üyelerinin polise ateş açması üzerine çatışma çıktığını ve 14 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bazan, çatışmada 3 polisin de yaralandığını kaydetti.

Yaralı polislerin çevredeki hastanelere kaldırıldığını belirten Bazan, operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildiğini ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.