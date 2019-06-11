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Meksika'da silahlı çatışmalarda 9 kişi hayatını kaybetti

Meksika'da ülkenin kuzeybatısındaki Sonora eyaletinde çıkan iki ayrı silahlı çatışmada toplam 9 kişinin öldüğü, 1 çocuğun yaralandığı bildirildi.

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Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, ABD'nin Arizona eyaletinin Douglas şehrine komşu Agua Prieta şehrinde öğle saatlerinde çıkan ilk çatışmada iki otomobilde bulunan silahlı kişilerin birbirlerine ateş açtığı, olayda 4'ü erkek 1'i kadın 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
 
İlk çatışmadan 2 saat sonra Naco şehri yakınında otoyolda 4 erkeğin bir otomobilin içinde ölü olarak bulunduğu kaydedilen açıklamada, kurbanların başka bir araçtan açılan kurşunlar sonucu öldüğü ifade edildi.
 
Açıklamada, olayda sırasında serseri bir kurşunun da yol kenarındaki bir çocuğa isabet ederek yaraladığı, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.
 
Polis, iki olay arasındaki bağlantıyı araştırıyor.

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