İSTANBUL 19°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2022 Cumartesi / 15 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6352
  • EURO
    15,8372
  • ALTIN
    929.177
  • BIST100
    2494.37
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Meksika'da silahlı saldırganlar 2'si polis 5 kişiyi öldürdü
Dünya

Meksika'da silahlı saldırganlar 2'si polis 5 kişiyi öldürdü

Meksika'da silahlı saldırganlar tarafından Chihuahua Eyalet Soruşturma Polislerine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2'si polis 5 kişi hayatını kaybetti.

IHA16 Nisan 2022 Cumartesi 18:25 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 18:25
ABONE OL

Meksika'nın Chihuahua eyaletinde silahlı kişiler, Eyalet Soruşturma Polislerinin bulunduğu 4 araca ateş açtı. Eyalet polislerinin açılan ateşe karşılık vererek silahlı kişilerle çatışmaya girdiği öğrenildi. Çatışma sonucu araçta bulunan 1 komiser yaralanırken, 1'i polis toplam 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan komiser Alejandro Dominguez Cabriales'in ise hastaneye sevk edilirken yolda hayatını kaybettiği açıklandı. Çatışmada hayatını kaybeden 1 kişinin Gil Manuel M.S. isimli polis memuru olduğu belirtilirken, ölen 3 sivilin kimlikleri hakkında ise bilgi verilmedi. Görgü tanıkları saldırı sonrası polislere ait 2 aracın yandığını ifade etti.

Saldırının organize suç örgütleri tarafından komisere yönelik suikast girişimi olduğu tahmin edilirken, saldırganların bulunması için Chihuahua Eyalet Polisi, Meksika Ordusu ve Ulusal Muhafızların katılımıyla kapsamlı bir operasyon başlatıldığı açıklandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.