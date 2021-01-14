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Dünya

Meksika'da silahlı saldırı: 5 ölü

Meksika'da silahlı kişilerin saldırısı sonucu aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

AA14 Ocak 2021 Perşembe 09:29 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 09:29
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Ulusal basında çıkan habere göre, ülkenin Guanajuato kentine bağlı Irapuato ilçesinde bir aileye kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce yapılan silahlı saldırıda 4'ü kadın 5 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, silahlı saldırganların olay yerine iki araçla geldiğini ve evde bulunan aileyi otomatik silahlarla taradığını bildirdi.

Olayın ardından sorumluların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Şiddet olaylarının en yoğun olduğu eyaletlerden Guanajuato'da en etkin suç örgütleri olarak kabul edilen "Santa Rosa de Lima" ile "Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG)" arasında alan kontrolü nedeniyle sık sık çatışmalar çıkıyor.

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