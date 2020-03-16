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Dünya

Meksika'da bara silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti

Meksika'da bara düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

AA16 Mart 2020 Pazartesi 16:34 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 16:35
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Meksika basınında çıkan haberlere göre, Guanajuato eyaletine bağlı Salamanca kentinde kimliği belirsiz silahlı kişiler, bir bara girerek etrafa rastgele ateş açtı.

Saldırıda, 6 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- 300 BİNDEN FAZLA CAN KAYBI

Meksika'da 2006'da dönemin Devlet Başkanı Felipe Calderon'un kartellere karşı başlattığı ve halefi Enrique Pena Nieto'nun sürdürdüğü mücadele kapsamında ortaya çıkan şiddet dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısının 300 bini aştığı, 340 binden fazla Meksikalının da yerinden edildiği belirtilmişti.

120 milyon nüfuslu ülkede, 2018'de önemli bir bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlendiği ifade edilmişti.

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