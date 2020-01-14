İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8646
  • EURO
    6,5321
  • ALTIN
    293.287
  • BIST100
    120249
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Meksika'da son 4 günde 711 göçmen kurtarıldı
Dünya

Meksika'da son 4 günde 711 göçmen kurtarıldı

Meksika'nın güneydoğusundaki Chiapas eyaletinde son 4 günde 711 göçmen kurtarıldı.

AA14.01.2020  00:02 - Güncelleme: 14.01.2020  00:02

Ulusal basındaki haberlere göre, Ulusal Göç Enstitüsünün (INM) açıklamasında, Orta Amerika ülkeleri Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan 'şiddet ve yoksulluk' gibi nedenlerle yola çıkan 711 göçmenin kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada, kurtarılan göçmenlerden 143'ünün 18 yaşından küçük olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, Ulusal Muhafız güçlerinin özellikle savunmasız kadınlara ve çocuklara her türlü yardımı yaptığına işaret ederek, gerekli hassasiyetin gösterildiğini vurguladı.

Öte yandan göçmenlerin çoğunun Honduras, Guatemala, El Salvador, Kolombiya, Haiti, Küba ve Afrika uyruklu olduğu kaydedildi.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

Başkan Erdoğan, Gülsüm Genç'le görüştü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Alman basınına itiraf etti: Erteleyebilir ama bitiremez
Alman basınına itiraf etti: Erteleyebilir ama bitiremez

Alman basınına itiraf etti: Erteleyebilir ama bitiremez

Yeni Sultan elini sıkmadı
Yeni Sultan elini sıkmadı

Yeni Sultan elini sıkmadı

Libya'da Türk-Rus gerilimi beklentisi boşa çıktı
Libya'da Türk-Rus gerilimi beklentisi boşa çıktı

Libya'da Türk-Rus gerilimi beklentisi boşa çıktı

İBB Selahattin Demirtaş'ın kitaplarını satmaya başladı
İBB Selahattin Demirtaş'ın kitaplarını satmaya başladı

İBB Selahattin Demirtaş'ın kitaplarını satmaya başladı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.