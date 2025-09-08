İSTANBUL 27°C / 18°C
8 Eylül 2025 Pazartesi
  Meksika'da tren faciası... Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Meksika'da tren faciası... Çok sayıda ölü ve yaralı var

Meksika'da hemzemin geçitte yolcu otobüsüne trenin çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

8 Eylül 2025 Pazartesi 20:28
Meksika'nın Atlacomulco kentinde hemzemin geçitten geçen bir yolcu otobüsüne tren çarptı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Meksika Eyaleti Sivil Savunma yetkilileri, kazada ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 45 kişinin de yaralandığını açıkladı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Otoyolda meydana gelen kaza sonrası trafik çift yönlü kapatıldı.

Sanayi bölgesinde meydana gelen kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde, trafik nedeniyle ağır ağır ilerleyen çift katlı otobüse hemzemin geçitten geçtiği sırada tren çarparak sürüklüyor. Kaza sırasında hemzemin geçidin bariyerlerinin açık olduğu ve tren geldiğine dair herhangi bir uyarı verilmediği görüldü.

