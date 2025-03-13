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Dünya

Meksika'da yakalandı

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da yetkililer, ABD'nin en çok aradığı uyuşturucu kaçakçılarından birinin düzenlenen operasyonla Meksika'da yakalandığını duyurdu.

AA13 Mart 2025 Perşembe 09:36 - Güncelleme:
Meksika'da yakalandı
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Guatemala İçişleri Bakanı Francisco Jimenez, X sosyal medya platformundaki açıklamasında, Meksika'nın Chiapas kentinde yakalanan Guatemalalı Baldomero Samayoa Recinos'un kendilerine teslim edildiğini belirtti.

Samayoa'nın, Meksika sınırındaki Guatemala eyaleti Huehuetenango'da kokain ticareti yapan "Los Huistas" kartelinin liderlerinden biri olduğunu aktaran Jimenez, uyuşturucu kaçakçılarına ciddi bir darbe vurulduğunu kaydetti.

Jimenez, operasyonun Meksika'da, ABD, Meksika ve Guatemala makamlarının işbirliğiyle gerçekleştirildiğini, Samayoa'nın ABD'de en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından biri olduğunu vurguladı.

Guatemala'nın kuzeyinde çeşitli suçlara karıştığı ve bölgedeki siyasetçilerle bağlantılı olduğu öne sürülen Los Huistas karteli, 2012'den bu yana ABD Hazine Bakanlığının yaptırımlarıyla karşı karşıya bulunuyor.

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