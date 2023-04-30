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Dünya

Meksika'da yetkililer gerçeği açıkladı! Mavi ateş topunun nedeni belli oldu

Meksika'da gökyüzünde görülen ve geceyi aydınlatan mavi ateş topunun göktaşı olduğu açıklandı.

IHA30 Nisan 2023 Pazar 02:22 - Güncelleme:
Meksika'da yetkililer gerçeği açıkladı! Mavi ateş topunun nedeni belli oldu
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Meksika'nın kuzeyindeki Nuevo Leon eyaletinin kuzey ve batı kesimlerindeki yerleşim yerlerinde gökyüzünde ilerleyen ve ara sıra parlayan mavi bir ışık gözlendi. Bölge halkı yaşanan fenomen ve ortaya çıkan ilginç görsel şölen karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Çok sayıda kişi, olayın görüntülerini cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

YETKİLİLER GERÇEĞİ AÇIKLADI

Nuevo Leon Eyaleti Sivil Koruma Kurumu yaptığı açıklamayla sosyal medyada büyük yankı bulan olayı doğruladı. Yetkililer, gökyüzündeki olayın atmosfere girdikten sonra alev alan bir göktaşı olduğunu duyurdu. Ayrıca olay nedeniyle eyalette herhangi bir hasarın yaşanmadığı ve gökyüzünün Nuevo Leon Özerk Üniversitesi Gözlemevi yetkilileri tarafından sürekli olarak incelendiği bildirildi.

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