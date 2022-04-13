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Dünya

Meksika'da yol kenarında 6 ceset bulundu

Meksika'nın Zacatecas eyaletinde yol kenarındaki bir arazide 6 cesedin bulunduğu bildirildi.

AA13 Nisan 2022 Çarşamba 09:09 - Güncelleme: 13 Nisan 2022 Çarşamba 09:09
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Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, Pinos bölgesinde yol kenarında 5 erkek, bir de kadın cesedinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, ölüm nedenlerinin henüz bilinmediği ancak cesetlerin buraya başka bir bölgeden getirildiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

Polisin olay yerini güvenlik kordonuna aldığı ve bölgede geniş çaplı arama başlattığı aktarıldı.

Kurbanların Jalisco ve Sinaloa çeteleri arasındaki hesaplaşma sonucunda öldürülmüş olabileceği düşünülüyor.

Meksika'da kayıpları arama komisyonu raporlarına göre, ülkede kayıp ihbarı verilen 94 bin 500 kişiden haber alınamıyor.

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