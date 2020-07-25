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Dünya

Meksika'da yürüyüşçülerle ''selfie'' pozu veren ayının yakalanması için çalışma başlatıldı

Meksika'nın kuzeyinde bir parkta yürüyüş yapan gruba yaklaşarak selfie pozu veren siyah ayıyı yakalamak için çalışma başlatıldı.

AA25 Temmuz 2020 Cumartesi 14:34 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 14:34
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Monterrey şehrinin kuzeyindeki Chipinque Parkı’nda yürüyüş yapan bir gruba yaklaşarak selfie pozu veren siyah ayı, gruptaki kadınlardan birisinin hayvanla çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmasının ardından ünlü oldu. Ayının, gruba yaklaşma ve poz verme anına dair bir video da yayınlandı.

Öte yandan parkın yakınındaki banliyöde bir kadına yaklaşarak koklayan ve herhangi bir zarar vermeden uzaklaşan aynı büyüklükteki ayının da parktaki ayı olduğu düşünülüyor.

Meksikalı yetkililer, ayının muhtemelen yemek aradığını ve yakalanması için birkaç tuzak kurulduğunu belirtti.

- AYI İÇİN İMZA KAMPANYASI BAŞLADI

Öte yandan, ayının yakalanmaması için imza kampanyası başlatıldı.

Şimdiye kadar 135 binden fazla kişinin katıldığı kampanyada hayvanseverler, ayının yerinin değiştirilmemesini talep ediyor.

Yetkililer, ayının hayvanat bahçesine götürülmeyeceğini fakat bir başka bölgeye taşınacağını belirtiyor.

Söz konusu bölgenin neresi olduğuna dair bir açıklama yapılmadı.

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