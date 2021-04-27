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Dünya

Meksika'daki kartel çatışmasında 8 kişi öldü

Meksika'da uyuşturucu çeteleri arasında yaşana çatışmada, 8 kişi öldü

AA27 Nisan 2021 Salı 06:08 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 06:08
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Meksika'nın ABD sınırı yakınlarında, uyuşturucu çeteleri arasında çıkan çatışmalarda 8 kişi öldü.

Meksika basınında çıkan habere göre, rakip uyuşturucu kartelleri, alan kontrolünü sağlamak amacıyla zırhlı araç ve ağır silahlarla birbirlerine saldırdı.

Çatışmanın sonunda olay yerinde 8 kişinin cesedi ile yanmış zırhlı araçlar ve çok sayıda silah bulundu.

Bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi.

Meksika'nın ABD sınırındaki Chihuahua eyaletinde 5 Nisan'da rakip uyuşturucu çeteleri arasında çıkan çatışmada 19 kişi yaşamını yitirmiş, bir kişi yaralanmıştı.

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