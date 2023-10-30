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Dünya

Meksika'daki kasırgada bilanço artıyor: 48 ölü

BOGOTMeksika'nın güneyindeki sahil kenti Acapulco'da karaya vuran Otis Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi. Guerrero Eyaleti Valisi Evelyn Salgado açıklamasında, Otis Kasırgası kaynaklı can kayıplarının arttığını bildirdi.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 09:03 - Güncelleme:
Meksika'daki kasırgada bilanço artıyor: 48 ölü
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Yaşamını yitirenlerin sayısının 48'e çıktığını kaydeden Salgado, kayıp sayısının ise şimdilik 36 olduğunu belirtti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurgulayarak, bölgeyi ziyaret edeceğini söyledi.

Kasırganın vurduğu Acapulco şehrini yeniden ayağa kaldıracaklarını dile getiren Lopez Obrador, yerel yetkililerle yakın temasta olduklarını kaydetti.

26 Ekim'de 5. kategoriye yükseldiği ve "yıkıcı olabileceği" uyarıları yapılan Otis Kasırgası nedeniyle, Meksika'da 39 kişi yaşamını yitirmişti.

Kasırga nedeniyle on binlerce kişinin evi hasar alırken meskenler de elektriksiz kalmıştı.

Hükümet, Otis Kasırgası'nın ardından yağma olaylarına müdahale etmek için yaklaşık 17 bin asker ve polis görevlendirmişti.

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