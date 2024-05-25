Meksika'dan ABD'ye kaçak giren Türk'ün sözleri gündem oldu: Amerikalılar endişelenmekte haklı!

FOX News muhabiri Bill Melugin, Kaliforniya'da Meksika üzerinden kaçak yollarla ABD'ye giren Türklerle konuştu. Jacumba bölgesinde çekilen videoda adı açıklanmayan bir Türk, sınırı geçmek için bir kartele yaklaşık 10 bin dolarlık ödeme yaptığını söyledi.

Amerikalıların sınırdaki güvenlik eksikliğinden endişelenmesi gerektiğini söyleyen adam, "Aslında Amerikan halkı tamamen haklı. Bu ülkeye kim geliyor? Bilmiyorlar. Tamam, ben iyi biriyim. Peki ya diğerleri iyi değilse? Psikopat olabilirler" dedi.

ELON MUSK ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ



Teknoloji milyarderi Elon Musk şaşkınlığını gizleyemediği habere "Vay be" diye tepki verdi