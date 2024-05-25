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  • Meksika'dan ABD'ye kaçak giren Türk'ün sözleri gündem oldu: Amerikalılar endişelenmekte haklı!
Dünya

Meksika'dan ABD'ye kaçak giren Türk'ün sözleri gündem oldu: Amerikalılar endişelenmekte haklı!

Fox News ekibi, Kaliforniya eyaletinde sınırı kaçak yollarla geçmiş bir grup Türk vatandaşıyla konuştu. Gruptan bir kişi, Amerikalıların 'sınırı geçmenin bu kadar kolay olmasından' endişelenmesi gerektiğini söyledi.

25 Mayıs 2024 Cumartesi 08:51 - Güncelleme:
Meksika'dan ABD'ye kaçak giren Türk'ün sözleri gündem oldu: Amerikalılar endişelenmekte haklı!
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FOX News muhabiri Bill Melugin, Kaliforniya'da Meksika üzerinden kaçak yollarla ABD'ye giren Türklerle konuştu. Jacumba bölgesinde çekilen videoda adı açıklanmayan bir Türk, sınırı geçmek için bir kartele yaklaşık 10 bin dolarlık ödeme yaptığını söyledi.

Amerikalıların sınırdaki güvenlik eksikliğinden endişelenmesi gerektiğini söyleyen adam, "Aslında Amerikan halkı tamamen haklı. Bu ülkeye kim geliyor? Bilmiyorlar. Tamam, ben iyi biriyim. Peki ya diğerleri iyi değilse? Psikopat olabilirler" dedi.

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