İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2025 Perşembe / 1 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,8863
  • EURO
    46,7645
  • ALTIN
    4213.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Meksika'dan yaptırım kararı alan ABD'ye tepki: Kanıt sunun
Dünya

Meksika'dan yaptırım kararı alan ABD'ye tepki: Kanıt sunun

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin 'uyuşturucu parası aklama' suçlamasıyla Meksika'daki iki banka ile bir finansal aracılık şirketine yaptırım kararı almasına tepki göstererek, Washington'dan bu kararına ilişkin 'kanıt sunması' gerektiğini belirtti.

AA27 Haziran 2025 Cuma 12:35 - Güncelleme:
Meksika'dan yaptırım kararı alan ABD'ye tepki: Kanıt sunun
ABONE OL

Sheinbaum, ABD yönetiminin bazı Meksikalı şirketleri "uyuşturucu parasını aklamakla" suçlamasının ardından açıklamalarda bulundu.

ABD Hazine Bakanlığının kendilerine, söz konusu kuruluşların para aklamada kullanıldığını kanıtlayan herhangi bir belge iletmediğini belirten Sheinbaum, suçlamalara ilişkin kanıt olması halinde ABD makamlarına yardımcı olunacağını kaydetti.

Sheinbaum, ABD'nin yaptırım kararına ilişkin "kanıt sunması" gerektiğini vurguladı.

ABD Hazine Bakanlığı, 25 Haziran'da, Meksika'da bulunan "CiBanco" ve "Intercam" adlı iki banka ile "Vector Casa de Bolsa" isimli finansal aracılık şirketini, organize suçlar için "para aklamada kullanılmakla" suçlamış ve yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Acı olay: Kalp krizi geçiren arkadaşını kurtarmak isterken kalp krizi geçirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.