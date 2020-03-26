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Dünya

Meksikalı vali: Yoksulların koronavirüse bağışıklığı var

Meksika'da bir vali, yoksulların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklığı olduğunu savundu.

AA26 Mart 2020 Perşembe 12:00 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 12:01
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Puebla Valisi Miguel Barbosa, ülkede Kovid-19 vakalarının büyük bölümünü, aralarında önde gelen iş adamlarının yer aldığı zenginlerin oluşturduğu haberleri üzerine "Eğer zenginseniz risk altındasınız. Yoksulsanız değilsiniz. Biz yoksul insanların bağışıklığı var." yorumunu yaptı.

Meksika'da bazı çevreler, yetersiz hijyen koşullarının, bakteri ve diğer mikroplara maruz kalan bağışıklık sistemini güçlendirdiğine inanıyor.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell de salgınla mücadele çerçevesinde federal hükümetin yarından itibaren zaruri olmayan tüm faaliyetlerini askıya alacağını duyurdu.

Meksika'da 475 Kovid-19 vakasının dörtte üçünü, uluslararası seyahat edenlerin oluşturduğu ifade ediliyor. Ülkede 6 kişi yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Yaşlı adam yol kenarındaki ağaca baş aşağı asılıp komando marşı söyledi

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