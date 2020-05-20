AA 20 Mayıs 2020 Çarşamba 13:12 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 13:12

"Yolsuzluğa Karşı Meksikalılar" adlı grup, yayımladığı raporda, Meksiko'da 18 Mart-12 Mayıs'ta kaydedilen ölüm belgeleri veri tabanına eriştiğini bildirdi.

Raporda, 4 bin 577 ölüm belgesine eklenmiş açıklama notlarına, doktorların "SARS", "COV2", "COV", "Kovid-19" veya "yeni tip koronavirüs" kelimelerini dahil ettiği ileri sürüldü.

Notlara, ölümlere ilişkin, bilimsel ismi "SARS-CoV-2" olan virüsün “şüpheli”, “muhtemel” veya “olası” rolü bulunduğu ibareleri eklendiği aktarılan raporda, 3 bin 209 belgede, virüsün zatürre, solunum yetmezliği ya da çoklu organ yetmezliği gibi diğer ölüm nedenlerinin yanında şüpheli bir etken faktör olarak kaydedildiği belirtildi.



Sadece 323 belgede ölüm nedeninin yeni tip koronavirüs olduğu doğrulanırken, diğer 1045 belgede ise Kovid-19 ifadesinin kullanıldığı ancak şüpheli veya doğrulanmış olup olmadığının belirtilmediği kaydedildi.

- VERİ TABANINA NASIL ERİŞİLDİĞİ AÇIKLANMADI



Grup, yerel mahkemelerce tutulan veri tabanına nasıl eriştiğine ilişkin açıklama yapmadı ancak resmi sayımların, 18 Mart-12 Mayıs döneminde Kovid-19'a bağlı sadece 1060 ölüm gösterdiğine işaret etti.

Söz konusu raporda, doktorların muhtemel ya da olası ölüm nedeni olarak Kovid-19'dan bahsettiği öne sürülen 4 bin 577 vakanın, Meksika hükümetinin Meksiko'da salgının başlamasından bu yana virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladığı 1332 vakanın üç katından fazla olduğu bildirildi.

Meksika genelinde resmi rakamlara göre, şimdiye kadar 54 bin 346 Kovid-19'a rastlanırken, virüs nedeniyle 5 bin 666 kişi hayatını kaybetti.