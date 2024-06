Melania, başkan seçilmesi halinde first lady olamayacağı konusunda eşi Trump ile anlaştı

Page Six'e konuşan bir kaynak, "Trump'ın başlanlığı kazanması durumunda Melania Trump'ın tam zamanlı first lady olarak görev yapmasını beklemeyin. Melania, kocasının başkanlığı kazanması durumunda sürekli olarak first lady görevi yapmak zorunda kalmayacağına dair eşiyle bir anlaşma yaptı" dedi.



Bu gelişme, çiftin oğulları Barron Trump'ın sonbaharda New York Üniversitesi'ne (NYU) gideceği iddialarının ardından geldi.

Kaynak ayrıca, "O bir anne ve her ayın bir kısmını hatta muhtemelen her haftayı 18 yaşındaki Barron NYU'ya giderse New York'ta geçirmeyi planlıyor" dedi.

Donald Trump başkan olursa Barron'un üniversite hayatına daha fazla uyum sağlaması gerekeceğini ifade eden kaynak, "Barron daha önce hiç tamamen yalnız kalmamıştı ve hem üniversitede birinci sınıf öğrencisi hem de ağırlıklı olarak Demokratların çoğunlukta olduğu bir şehirde bir başkanın oğlu olma ihtimalinin getirdiği stresle birlikte Melania, yakın olmak istiyor" açıklamasında bulundu.

Trump ailesini yakından tanıyan kaynak, "Melania son derece korumacı bir anne ve hatta Barron'ın Florida'da Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu'nda Cumhuriyetçi delege olarak görev yapması fikrini geri çevirdi" dedi.

Melania'nın ofisi, Mayıs ayında Barron'ın Florida Cumhuriyetçi Partisi'nin eyalet delegesi olma teklifini üzüntüyle reddettiğini duyurmuştu. Açıklamada, "Barron, Florida Cumhuriyetçi Partisi tarafından delege olarak seçilmekten onur duymaktadır ancak daha önceki taahhütleri nedeniyle katılmayı maalesef reddetmektedir" denildi.

Melania'nin kendisini NYC'de ve Trump Tower'da güvende hissettiğini ifade eden kaynak, "Burası Barron'ın evi ve bu yüzden onun New York'ta okula gitmesini istiyor. Hem duygusal hem de fiziksel destek sağlayabilir. Barron okulu bitirene kadar Washington DC'ye taşınmayı nasıl ertelediğini herkes hatırlıyor" dedi.