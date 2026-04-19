Melbourne`de vicdan ayaklanması: İsrail`in idam yasası Avustralya`da protesto edildi
Dünyanın bir ucunda, Avustralya'nın Melbourne kentinde toplanan binlerce yürek, İsrail'in Filistinli esirler için hazırladığı insanlık dışı 'idam yasası'na karşı tek ses oldu. 'Filistinli esirler günü' münasebetiyle meydanları dolduran göstericiler; işgal rejiminin hukuk tanımaz zorbalığını ve zindanlarda birer nefes borusu gibi sıkıştırılan esirlerin üzerine kurulan darağacı planlarını lanetledi.
