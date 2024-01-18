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Dünya

Meloni, Bill Gates ile yapay zekayı görüştü

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Microsoft'un kurucusu, Bill Gates ile yapay zeka teknolojisini görüştü.

AA18 Ocak 2024 Perşembe 19:06 - Güncelleme:
Meloni, Bill Gates ile yapay zekayı görüştü
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İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Meloni, Gates'i Roma'daki başbakanlık sarayı Chigi'de kabul etti.

Bir saat süren görüşmede ikilinin, İtalya'nın G7 Dönem Başkanlığının öncelikli konu başlıklarından olan yapay zeka konusunu ele aldıkları belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yapay Zeka Komitesi'nin İtalyan üyesi ve aynı zamanda Papalık Gregoryen Üniversitesi profesörlerinden Rahip Paolo Benanti de görüşmede hazır bulundu.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Benanti, Gates'in "yapay zekanın doğru ellerde olmasının önemini vurguladığını" söyledi.

Benanti, Gates'in bir teknoloji uzmanı olarak yapay zekanın bazı süreçlerin iyileştirilmesinde sunduğu büyük avantajların altını çizdiğini ancak aynı zamanda risklerine de dikkati çektiğini aktardı.

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