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Dünya

Meloni: Eğer ayrışırsak bu, bizi daha zayıf hale getirecektir

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Londra'da bir araya gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 'Batı'nın bölünmesi riskini önlememizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer ayrışırsak bu, bizi daha zayıf hale getirecektir.' diye konuştu.

AA2 Mart 2025 Pazar 15:29 - Güncelleme:
Meloni: Eğer ayrışırsak bu, bizi daha zayıf hale getirecektir
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İngiltere Başbakanı Starmer ve İtalyan mevkidaşı Meloni, Londra'da yapacakları baş başa görüşme öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Çok önemli bir dönemde bir araya geldiklerini belirten Starmer, geçen yıl Roma'da yaptıkları görüşmede ekonomi, göç, savunma ve güvenlik gibi ortak meseleleri ele aldıklarını anlattı.

Starmer, iki ülkeyi ilgilendiren ortak konulara benzer düşünceyle yaklaştıklarını vurguladı.

- "İNGİLTERE VE İTALYA BİRLEŞTİRİCİ BİR ROL OYNAYABİLİR"

Meloni de çok özel bir dönemde olduklarını dile getirerek, "Bu dönemde birbirimizle konuşmak ve koordinasyon çok önemli. (Ukrayna konulu zirve) Bu zirveye ev sahipliği yaptığınız için teşekkür ediyorum." dedi.

Ukrayna'da kalıcı barış hedefine ulaşmakta kararlı olduklarını vurgulayan Meloni, "Batı'nın bölünmesi riskini önlememizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu noktada İngiltere ve İtalya birleştirici bir rol oynayabilir. Ben de ABD ile Avrupa liderleri arasında bir zirve teklif ettim. Eğer ayrışırsak bu, bizi daha zayıf hale getirecektir." değerlendirmesini yaptı.

Meloni, İngiltere ile İtalya'nın ikili ilişkilerde uyumlu olduğunu belirterek, "İkimiz de alışılmışın dışında düşünüyoruz ve vatandaşlarımızı etkileyen sorunların çözümü için yeni araçlar ve fikirlere ihtiyacımızın olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

İkili görüşme, Londra'da bugün birçok Avrupa ülkesinden lider ve bakan düzeyinde temsilcinin katılacağı Ukrayna konulu zirve kapsamında yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ile 28 Şubat'ta Washington'da kameralar önünde tartışma yaşayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katılacağı zirvede Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın sağlanması çabalarının yoğunlaşması bekleniyor.

İngiltere Başbakanı Starmer, Beyaz Saray'daki tartışma sonrası gündemin ilk sırasına gelen Ukrayna konusunda Fransa ve muhtemel 1-2 ülkeyle birlikte barışa yönelik plan üzerinde çalıştıklarını, bu planın daha sonra da ABD'yle paylaşılacağını açıklamıştı.

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