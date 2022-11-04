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Dünya

Meloni enerji krizine somut çözüm gerektiğini söyledi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, enerji krizine bir an önce somut çözüm gerektiğini bildirdi.

AA4 Kasım 2022 Cuma 00:06 - Güncelleme:
Meloni enerji krizine somut çözüm gerektiğini söyledi
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Meloni, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) liderlerine yaptığı ilk ziyareti ülke basınına değerlendirdi.

AB liderleriyle yaptığı görüşmelerinin olumlu ve samimi geçtiğini aktaran Meloni bundan memnun olduğunu belirtti.

İtalya'nın AB'ye iş birliğiyle katılmak istediğini dile getiren Meloni "Birbirimizi yakından görmenin, benim ve İtalyan hükûmet hakkında yapılan anlatıyı değiştirmeye yardımcı olabileceğine inanıyorum. Biz Marslı değiliz, etten kemikten insanlarız." dedi.

İtalya'nın ulusal çıkarlarını AB ölçeğinde koruyacağını ifade eden Meloni, Ukrayna kriz, artan enerji fiyatları ve gaza tavan fiyat olmak üzere karşı karşıya kaldıkları başlıca sorunlara ülkesinin yaklaşımını AB liderlerine aktardığını anlattı.

Son AB Zirvesi'nde özellikle enerji konusunda önemli adımlar atıldığını ifade eden Meloni, "Enerji konusu ve gaza tavan fiyat konusunda en kısa zamanda somut çözümler gerekiyor." diye konuştu.

Meloni, Akdeniz'de ülkesinin karşı karşıya kaldığı düzensiz göçe ilişkin "İtalyanların bakış açısı değişikliği talebi olan göç akınlarından konuştuk. Bizim için öncelik zaten Avrupa düzenlemelerinde öngörülen dış sınırların savunmasıdır. Bu bir öncelik haline geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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